Кияни запропонували Київраді план прибирання вулиць міста

“Пропоную запровадити в Києві правило, яке діє в Стокгольмі, де є графік прибирання вулиць і в зазначений день або ніч на зазначеній вулиці немає автомобілів для можливості її нормального прибирання. Залишені в день / ніч прибирання вулиці автомобілі евакуюються. Це дозволить нормально прибирати вулиці в столиці. Періодичність прибирання може бути раз на тиждень, 2 тижні, місяць тощо”, — написав автор петиції Олександр Фоменко.

Як повідомляв УНН, за реалізацію кожної успішної електронної петиції, яка наразі набрала понад 10 тисяч голосів, відтепер відповідатиме конкретна особа.