Киевляне предложили Киевсовету план уборки улиц города

"Предлагаю ввести в Киеве правило, которое действует в Стокгольме, где есть график уборки улиц и в указанный день или ночь на указанной улице нет автомобилей для нормальной уборки. Оставленные в день/ночь уборки улицы автомобили эвакуируются. Это позволит нормально убирать улицы в столице. Периодичность уборки может быть раз в неделю, 2 недели, месяц и т.д.", - написал автор петиции Александр Фоменко.

Как сообщал УНН, за реализацию каждой успешной электронной петиции, которая сейчас набрала более 10 тысяч голосов, отныне будет отвечать конкретное лицо.