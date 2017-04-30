Кияни закликали президента замінити бруківку на Подолі на асфальт
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кияни запропонували президенту України Петру Порошенко замінити бруківку на вулиці Подільський узвіз на асфальтне покриття. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Прошу замінити бруківку на вулиці Подільський узвіз на нормальне, асфальтне покриття. Бруківка дуже пошкоджена та вкрай затрудняє рух по даній вулиці,” — йдеться в тексті петиції.
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Автором петиції виступив Сухов Анатолій Олександрович.
“Окрім моральної шкоди, нерівна бруківка дуже сильно зношує вузли та агрегати транспортного засобу(в тому числі і муніципального), що, в свою чергу, призводить до матеріальних витрат на ремонти. Також, вкрай нераціонально використовується проїзна частина. В той час, як по полосам протилежного руху за муніципальним транспортом вишиковуються великі „черги“ з автомобілів, реверсивна полоса, зазвичай, закрита для проїзду,” — додав автор звернення.
“Ця бруківка з об’єкту архітектурної пам’ятки давно перетворилась в місце негативних висловлювань,” — зазначив А.Сухов.
Петиція була зареєстрована 28 квітня і наразі набрала 13 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 89 днів.