Кияни закликали президента замінити бруківку на Подолі на асфальт

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35505 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 89464 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 96924 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 86622 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 111214 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77134 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86480 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96848 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88485 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 199132 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
47%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 12084 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 14285 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 16154 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 15458 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 14562 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 96927 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 199132 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 351817 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 287003 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 396157 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 18929 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 17067 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 86625 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23781 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28732 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Кияни закликали президента замінити бруківку на Подолі на асфальт

Київ • УНН

 • 33951 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Кияни запропонували президенту України Петру Порошенко замінити бруківку на вулиці Подільський узвіз на асфальтне покриття. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.

Кияни закликали президента замінити бруківку на Подолі на асфальт

“Прошу замінити бруківку на вулиці Подільський узвіз на нормальне, асфальтне покриття. Бруківка дуже пошкоджена та вкрай затрудняє рух по даній вулиці,” — йдеться в тексті петиції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президента закликали зобов’язати РФ компенсувати збитки від аварії на ЧАЕС

Автором петиції виступив Сухов Анатолій Олександрович.

“Окрім моральної шкоди, нерівна бруківка дуже сильно зношує вузли та агрегати транспортного засобу(в тому числі і муніципального), що, в свою чергу, призводить до матеріальних витрат на ремонти. Також, вкрай нераціонально використовується проїзна частина. В той час, як по полосам протилежного руху за муніципальним транспортом вишиковуються великі „черги“ з автомобілів, реверсивна полоса, зазвичай, закрита для проїзду,” — додав автор звернення.

“Ця бруківка з об’єкту архітектурної пам’ятки давно перетворилась в місце негативних висловлювань,” — зазначив А.Сухов.

Петиція була зареєстрована 28 квітня і наразі набрала 13 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 89 днів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиїв
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,664.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,619.62