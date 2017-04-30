Киевляне призвали президента заменить брусчатку на Подоле на асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Киевляне предложили президенту Украины Петру Порошенко заменить брусчатку на улице Подольский спуск на асфальтовое покрытие. Соответствующую петицию зарегистрирован на сайте петиций Президенту Украины, передает УНН.
"Прошу заменить брусчатку на улице Подольский спуск в нормальное, асфальтовое покрытие. Брусчатка сильно повреждена и крайне затрудняет движение по данной улице ", - говорится в тексте петиции.
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Автором петиции выступил Сухов Анатолий Александрович.
"Кроме морального вреда, неровная брусчатка очень сильно изнашивает узлы и агрегаты транспортного средства (в том числе и муниципального), что, в свою очередь, приводит к материальным расходам на ремонт. Также, крайне нерационально используется проезжая часть. В то время, как по полосам противоположного движения по муниципальным транспортом выстраиваются большие "очереди" из автомобилей, реверсивная полоса, как правило, закрыта для проезда ", - добавил автор обращения.
"Эта брусчатка из объекта архитектурного памятника давно превратилась в место негативных высказываний", - отметил А.Сухово.
Петиция была зарегистрирована 28 апреля и пока набрала 13 подписей с 25 тыс. Необходимых. К концу сбора подписей осталось 89 дней.