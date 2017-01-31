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Кияни заборгували за опалення більше 1 млрд 591 млн грн

Кияни заборгували за опалення більше 1 млрд 591 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 1 січня 2017 року заборгованість населення столиці за опалення склала 1 млрд 591,7 млн грн, а сума боргів за гарячу воду становить 362,6 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі Київенерго.

“Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ „КИЇВЕНЕРГО“ на 1 січня 2017 р. становила 3 млрд 839,2 млн грн. Протягом 2016 року вона збільшилась вдвічі — з 1 млрд 922,1 млн грн на 1 січня 2016 року”, — сказано у повідомлення.

За даними Київенерго, найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду мають населення та житлово-експлуатаційні організації столиці — 1 млрд 954,3 млн грн та 814 млн грн відповідно.

При цьому критична ситуація з розрахунками за тепло, опалення та гарячу воду зберігається у житловому фонді Шевченківського (386,8 млн грн) та Деснянського (344,2 млн грн) районів.

Серед житлових будинків максимальну заборгованість за послуги компанії накопичили споживачі Подільського району — 4,3 млн грн (вул. Вишгородська, 45), Печерського — 3,3 млн грн (вул. Щорса, 44а) та Оболонського — 2,1 млн грн (вул. П. Калнишевського, 7).

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