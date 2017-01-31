Киевляне задолжали за отопление более 1 млрд 591 млн грн

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" на 1 января 2017 г. составляла 3 млрд 839,2 млн грн. В течение 2016 г. она увеличилась вдвое - с 1 млрд 922,1 млн грн на 1 января 2016 года", - сказано в сообщении.

По данным Киевэнерго, наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 1 млрд 954,3 млн грн и 814 млн грн соответственно.

При этом критическая ситуация с расчетами за тепло, отопление и горячую воду сохраняется в жилом фонде Шевченковского (386,8 млн грн) и Деснянского (344,2 млн грн) районов.

Среди жилых домов максимальную задолженность за услуги компании накопили потребители Подольского района - 4,3 млн грн (ул. Вышгородская, 45), Печерского - 3,3 млн грн (ул. Щорса, 44а) и Оболонского - 2,1 млн грн (ул. П.Калнышевского, 7).