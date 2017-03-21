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Кияни у день поезії читали Пушкіна та Шевченка

Київ • УНН

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КИЇВ.21 березня. УНН. Сьогодні відзначають всесвітній день поезії. Кореспондент УНН вирішив дізнатися, чи люблять українці читати вірші.

"Взагалі, дуже люблю поезію. Колись читала вірші дітям, ось деякі мимоволі й запам'яталося", - розказала Олена.

За результатами опитування з'ясувалась, що більшість опитаних кияни люблять вірші Олександра Пушкіна. Тарас Шевченко опинився на другому місці.

Також деякі кияни зізналися, що пишуть власні вірші.

"Я сам пишу вірші. На любовну тему, присвятив дружині", - поділився з УНН киянин Василь.

Довідка: Всесвітній день поезії — свято, яке відзначається щороку 21 березня. Встановлено 1999 року ухвалою 30-ої сесії ЮНЕСКО. Вперше відзначено 21 березня 2000 року.

Українські Національні Новини

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