Киевляне в день поэзии читали Пушкина и Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня отмечают Всемирный день поэзии. Корреспондент УНН решил узнать, любят ли украинцы читать стихи.
"Вообще, очень люблю поэзию. Когда читала стихи детям, вот некоторые невольно и запомнилось", - рассказала Елена.
По результатам опроса выяснилось, что большинство опрошенных киевляне любят стихи Александра Пушкина. Тарас Шевченко оказался на втором месте.
Также некоторые киевляне признались, что пишут свои стихи.
"Я сам пишу стихи. На любовную тему, посвятил жене", - поделился с УНН киевлянин Василий.
Справка: Всемирный день поэзии - праздник, который отмечается ежегодно 21 марта. Установлен в 1999 г. постановлением тридцатой сессии ЮНЕСКО. Впервые отмечен 21 марта 2000 года.