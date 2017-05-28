Кияни святкують 1535-й день народження міста
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У столиці України відзначають день міста. Києву виповнилося 1535 років, передає УНН.
Нагадаємо, сьогодні святкування Дня Києва завершиться українськими танцями в рамках “Чотирьох днів танцю, музики і квітів”.
Крім того, відбудеться традиційний “Пробіг під каштанами” (забіги для спортсменів і любителів, старт для учасників на візках і дітей до 7 років) та інше.
Довідка УНН: День Києва (День міста Київ) — свято, присвячене місту Київ, яке відзначають у останню неділю травня.
Перше святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року — святкування 1500-річчя Києва.
З 1984 року почалися регулярні вернісажі на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 вперше був офіційно відзначено День міста Києва. Цю дату запропонував журналіст В’ячеслав Лашук.
В дійсності, заходи присвячені Дню Києва, відбуваються протягом декількох днів (трьох—п’яти), які передують останній неділі травня. В дні святкування відбуваються традиційні міжнародні змагання з велоспорту, щорічна спортивно-благодійна акція.