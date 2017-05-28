Киевляне празднуют 1535-й день рождения города
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В столице Украины отмечают день города. Киеву исполнилось 1535, передает УНН.
Напомним, сегодня празднование Дня Киева завершится Украинский танцами в рамках "Четырех дней танца, музыки и цветов».
Кроме того, состоится традиционный "Пробег под каштанами" (забеги для спортсменов и любителей, старт для участников на колясках и детей до 7 лет) и прочее.
Справка: День Киева (День города) - праздник, посвященный городу Киев, который отмечают в последнее воскресенье мая.
Первое празднование Дня Киева состоялось в конце мая 1982 года - празднование 1500-летия Киева.
С 1984 года начались регулярные вернисажи на Андреевском спуске. А в последнюю воскресенье мая 1987 впервые был официально отмечен День Киева. Эту дату предложил журналист Вячеслав Лашук.
В действительности, мероприятия, посвященные Дню Киева, происходят в течение нескольких дней (трех-пяти), которые предшествуют последний воскресенье мая. В дни празднования проходят традиционные международные соревнования по велоспорту, ежегодная спортивно-благотворительная акция.