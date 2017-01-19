Кияни стали частіше хворіти на рак — статистика

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У 2015 році в столиці кількість зареєстрованих випадків “злоякісних новоутворень” (рак — ред.) становила 10 тис. 763 особи, що на 12,6% або на 1 тис. 209 осіб більше, ніж у 2010 році. Такі дані наводить Національний Канцер-реєстр раку, передає УНН.

Водночас, порівняно з 2012 роком, кількість зареєстрованих випадків злоякісних новоутворень у Києві зросла на 4,5%.

Також за даними канцер-реєстру, у 2015 році 27,9% хворих на рак у м.Києві прожили менше року від моменту встановлення діагнозу, тоді як у 2010 році — 32,9% осіб , у 2012 році — 35,6% осіб прожили менше року від моменту встановлення діагнозу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ відмовив “Клініці Спіженко” у бажанні безплатно пролікувати онкохворих.

Загалом, в Україні у 2015 році смертність хворих до 1 року з моменту встановлення діагнозу злоякісне новоутворення становила 31,3%.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.

За словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є своєчасна діагностика і профілактика.

При цьому лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

На переконання головного лікаря медичного центру “Клініка Спіженко”, нейрохірурга Антона Шкіряка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.

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