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Киевляне стали чаще болеть раком - статистика

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В 2015 году в столице количество зарегистрированных случаев "злокачественных новообразований" (рак - ред.) составляло 10 тыс. 763 человека, что на 12,6% или на 1 тыс. 209 человек больше, чем в 2010 году. Такие данные приводит Национальный канцер-регистр рака, передает УНН.

В то же время, по сравнению с 2012 годом, количество зарегистрированных случаев злокачественных новообразований в Киеве выросло на 4,5%.

Также по данным канцер-реестра, в 2015 году 27,9% больных раком в Киеве прожили меньше года с момента установления диагноза, тогда как в 2010 году - 32,9% лиц, в 2012 году - 35,6% лиц прожили меньше года с момента установления диагноза.

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В общем, в Украине в 2015 году смертность больных до 1 года с момента установления диагноза злокачественное новообразование составила 31,3%.

Напомним, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%.

По словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является своевременная диагностика и профилактика.

При этом врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высок.

По мнению главного врача медицинского центра "Клиника Спиженко", нейрохирурга Антона Шкиряка, основным принципом в лечении рака есть мульдисциплинарний подход.

Украинские Национальные Новости

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