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Кияни повинні вирішити, чи хочуть вони ще п'ять років невиконаних обіцянок - Верещук

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Кличка рейтинг рівно такий же, як і у інших керівників міст обласного значення. Нехай кияни вирішують, чи потрібні їм ще п'ять років невиконаних обіцянок. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Ірина Верещук, народний депутат і кандидат на посаду міського голови від партії "Слуга народу", передає УНН.

Кияни повинні вирішити, чи хочуть вони ще п'ять років невиконаних обіцянок - Верещук

"...Пан Кличко сподівається у черговий раз перемогти на виборах і ще п'ять років нічого не робити - ні з Бортницької станцією аерації, ні з будівництвом сміттєпереробного заводу, ні реалізовувати інші обіцянки, які він так і не виконав. Нехай кияни вирішують", - зазначила Верещук.

Також політик розповіла, яким чином планує працювати після перемоги на виборах.

"Я збираюся працювати і чесно розмовляти з виборцями. Йти до киян, пояснювати свою позицію, пропонувати зміни, нову команду, принципово нове мислення і бачення і, звичайно, себе в якості лідера громади", - зазначила політик.

Нагадаємо, що столична мерія недавно прийняла рішення заборонити доступ громадян до своєї адміністрації до 31 жовтня включно. Мотивовано таке рішення "ситуацією" з "ковідом", у той час, як куди більш людні об'єкти інфраструктури: ТРЦ, спортзали, метро та ринки - продовжують працювати, дотримуючись карантинних правил. Відповідне розпорядження (про заборону відвідування КМДА) підписав особисто Кличко.

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