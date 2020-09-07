Кияни повинні вирішити, чи хочуть вони ще п'ять років невиконаних обіцянок - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Кличка рейтинг рівно такий же, як і у інших керівників міст обласного значення. Нехай кияни вирішують, чи потрібні їм ще п'ять років невиконаних обіцянок. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила Ірина Верещук, народний депутат і кандидат на посаду міського голови від партії "Слуга народу", передає УНН.
"...Пан Кличко сподівається у черговий раз перемогти на виборах і ще п'ять років нічого не робити - ні з Бортницької станцією аерації, ні з будівництвом сміттєпереробного заводу, ні реалізовувати інші обіцянки, які він так і не виконав. Нехай кияни вирішують", - зазначила Верещук.
Також політик розповіла, яким чином планує працювати після перемоги на виборах.
"Я збираюся працювати і чесно розмовляти з виборцями. Йти до киян, пояснювати свою позицію, пропонувати зміни, нову команду, принципово нове мислення і бачення і, звичайно, себе в якості лідера громади", - зазначила політик.
Нагадаємо, що столична мерія недавно прийняла рішення заборонити доступ громадян до своєї адміністрації до 31 жовтня включно. Мотивовано таке рішення "ситуацією" з "ковідом", у той час, як куди більш людні об'єкти інфраструктури: ТРЦ, спортзали, метро та ринки - продовжують працювати, дотримуючись карантинних правил. Відповідне розпорядження (про заборону відвідування КМДА) підписав особисто Кличко.