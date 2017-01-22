Кияни об’єднали береги Дніпра “живим ланцюгом” у День Соборності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Києві відбулася акція “Об’єднай береги Дніпра „живим“ ланцюгом Соборності”, передає кореспондент УНН.
Цьогооіч така акціявідбулася вже вдесяте. У заході взяли участь близько тисячі киян.
Захід пройшов на згадку 98-річниці підписання IV Універсалу об’єднання УНР і ЗУНР у Соборну Україну.
Учасники акції розгорнули 30-метровий прапор на мосту Патона. Колона вирушила з правого берега Дніпра у напрямку лівого. Активісти скандували гасла “Одна єдина соборна Україна”, “слава нації — смерть ворогам”, “Україна — понад усе”.
Також кияни виконали гімн України після об’єднання двох берегів.