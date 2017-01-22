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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевляне объединили берега Днепра "живой цепью" в День Соборности

Киевляне объединили берега Днепра "живой цепью" в День Соборности

Киев • УНН

 • 26723 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве состоялась акция "Объедини берега Днепра" живой "цепью Соборности", передает корреспондент УНН.

В этом году такая акция проходит уже в десятый раз. В мероприятии приняли участие около тысячи киевлян.

Мероприятие прошло в память 98-летия подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину.

Участники акции развернули 30-метровый флаг на мосту Патона. Колонна отправилась с правого берега Днепра в направлении левого. Активисты скандировали лозунги "Одна единая соборная Украина", "Слава нации - смерть врагам", "Украина - превыше всего".

Также киевляне исполнили гимн Украины после объединения двух берегов.

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