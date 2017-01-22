Киевляне объединили берега Днепра "живой цепью" в День Соборности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве состоялась акция "Объедини берега Днепра" живой "цепью Соборности", передает корреспондент УНН.
В этом году такая акция проходит уже в десятый раз. В мероприятии приняли участие около тысячи киевлян.
Мероприятие прошло в память 98-летия подписания IV Универсала объединения УНР и ЗУНР в Соборную Украину.
Участники акции развернули 30-метровый флаг на мосту Патона. Колонна отправилась с правого берега Днепра в направлении левого. Активисты скандировали лозунги "Одна единая соборная Украина", "Слава нации - смерть врагам", "Украина - превыше всего".
Также киевляне исполнили гимн Украины после объединения двух берегов.