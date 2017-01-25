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Кияни надіслали до інспекції більше 50 звернень щодо нарахувань за опалення

Кияни надіслали до інспекції більше 50 звернень щодо нарахувань за опалення

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 січня. УНН. За перші чотири дні роботи столична житлово-комунальна інспекція отримали понад 50 звернень від жителів Києва, які скаржилися на завищені нарахування за отриману послугу централізованого опалення. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, завдання інспекції — виявити можливі порушення та змусити теплопостачальників зробити перерахунок

“Ми проаналізували ситуацію, адже є велика кількість звернень із цього приводу. Перші результати роботи інспекції виявили типові проблеми, які призвели до великих рахунків за тепло. Це і питання квартирних лічильників, і питання зайвих площ у будинку. Слід також враховувати, що ПАТ „Київенерго“ до розрахункового місяця, яким був грудень, додали кілька днів листопада, що автоматично збільшило період нарахування”, — повідомив заступник голови КМДА.

За його словами, є випадки, які вимагають перевірки.

“Ми ще минулого року для захисту прав споживачів комунальних послуг створили в Києві Управління (інспекцію) самоврядного контролю. Із минулої п’ятниці інспекція отримала понад 50 звернень. Інспектори звітують мені про результати роботи щоденно. Фахівці звіряють нарахування, виїжджають на місце, аби перевірити показники лічильника, співставляють її із інформацією, отриманою в „Київенерго“. Таким чином, ми виявляємо порушення та зловживання з боку теплопостачальних організацій. І в разі підтвердження таких порушень, змушуватимемо робити перерахунок мешканцям”, — пояснив він.

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