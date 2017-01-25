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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевляне прислали в инспекцию более 50 обращений относительно начислений за отопление

Киевляне прислали в инспекцию более 50 обращений относительно начислений за отопление

Киев • УНН

 • 12159 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. За первые четыре дня работы столичная жилищно-коммунальная инспекция получила более 50 обращений от жителей Киева, которые жаловались на завышенные начисления за полученную услугу централизованного отопления. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, задача инспекции — выявить возможные нарушения и заставить теплопоставщиков сделать перерасчет

“Мы проанализировали ситуацию, ведь есть большое количество обращений по этому поводу. Первые результаты работы инспекции выявили типичные проблемы, которые привели к большим счетам за тепло. Это и вопрос квартирных счетчиков, и вопрос лишних площадей в доме. Следует также учитывать, что ПАО "Киевэнерго" до расчетного месяца, каким был декабрь, добавили несколько дней ноября, что автоматически увеличило период начисления”, — сообщил заместитель главы КГГА.

По его словам, есть случаи, которые требуют проверки.

“Мы еще в прошлом году для защиты прав потребителей коммунальных услуг создали в Киеве Управление (инспекцию) самоуправляющегося контроля. С прошлой пятницы инспекция получила более 50 обращений. Инспекторы отчитываются мне о результатах работы ежедневно. Специалисты сверяют начисления, выезжают на место, чтобы проверить показатели счетчика, сопоставляют ее с информацией, полученной в "Киевэнерго". Таким образом, мы выявляем нарушения и злоупотребления со стороны теплоснабжающих организаций. И в случае подтверждения таких нарушений, будем заставлять делать перерасчет жильцам”, — пояснил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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