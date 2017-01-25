Киевляне прислали в инспекцию более 50 обращений относительно начислений за отопление

Как отмечается, задача инспекции — выявить возможные нарушения и заставить теплопоставщиков сделать перерасчет

“Мы проанализировали ситуацию, ведь есть большое количество обращений по этому поводу. Первые результаты работы инспекции выявили типичные проблемы, которые привели к большим счетам за тепло. Это и вопрос квартирных счетчиков, и вопрос лишних площадей в доме. Следует также учитывать, что ПАО "Киевэнерго" до расчетного месяца, каким был декабрь, добавили несколько дней ноября, что автоматически увеличило период начисления”, — сообщил заместитель главы КГГА.

По его словам, есть случаи, которые требуют проверки.

“Мы еще в прошлом году для защиты прав потребителей коммунальных услуг создали в Киеве Управление (инспекцию) самоуправляющегося контроля. С прошлой пятницы инспекция получила более 50 обращений. Инспекторы отчитываются мне о результатах работы ежедневно. Специалисты сверяют начисления, выезжают на место, чтобы проверить показатели счетчика, сопоставляют ее с информацией, полученной в "Киевэнерго". Таким образом, мы выявляем нарушения и злоупотребления со стороны теплоснабжающих организаций. И в случае подтверждения таких нарушений, будем заставлять делать перерасчет жильцам”, — пояснил он.