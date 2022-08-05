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Кияни на тлі війни наростили борги за тепло і гарячу воду на третину

Кияни на тлі війни наростили борги за тепло і гарячу воду на третину

Київ • УНН

 • 309109 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Києві у порівнянні з торішнім опалювальним сезоном заборгованість клієнтів перед КП «Київтеплоенерго» зросла на 32%. Станом на 1 липня цього року загальна сума боргу за послуги опалення та гарячого водопостачання становить близько 5,5 млрд грн. Про це журналісту УНН повідомили у КП «Київтеплоенерго» у відповідь на запит.

Цитата

«Середній відсоток розрахунків за надані підприємством послуги опалення та гарячого водопостачання за 6 місяців 2022 року становить 75%. У порівнянні з минулорічним опалювальним сезоном заборгованість клієнтів перед КП «Київтеплоенерго» зросла на 32%. Станом на 1 липня 2022 року загальна сума боргу за послуги опалення та гарячого водопостачання становить близько 5,5 млрд грн», - йдеться у відповіді на запит.

Деталі

У «Київтеплоенерго» зазначили, що зростання заборгованості населення за спожите тепло після опалювального сезону і скорочення після міжопалювального сезону спостерігається щороку.

«Це пояснюється тим, що частина клієнтів, які накопичують борги під час опалювального сезону, сплачують їх частинами впродовж календарного року, у тому числі й у міжопалювальний період. Зараз також спостерігається тенденція підвищення рівня оплати боргів за рахунок клієнтів, які накопичили борги під час вимушеної еміграції та повернулися додому. Мешканцям столиці, які знаходяться в інших містах чи країнах, КП «Київтеплоенерго» рекомендує сплачувати за послуги за допомогою онлайн сервісів – http://surl/li/cogiv», - зазначається у відповіді на запит.

Повідомляється, що КП «Київтеплоенерго» надає клієнтам, які накопичили борги за опалення та гарячу воду, можливість реструктуризації боргу: затвердити графік та вносити оплати рівними частинами, зменшивши навантаження на сімейний бюджет.

«Заяву на укладання договору та необхідні документи можна надати дистанційно до Центру комунального сервісу за допомогою месенджера у Facebook, Skype чи Telegram (hups://cks.com.ua/to_consumers/ourserviees/)», - йдеться у відповіді на запит.

Раніше

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА повідомляв, що в Києві станом на 1 липня 2021 року не розрахувалися за послуги КП “Київтеплоенерго” з централізованого постачання гарячої води 31,3% споживачів, а за послуги централізованого опалення - 26,6% споживачів.

Доповнення

Верховна Рада встановила мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло під час війни.

На час війни також заборонили стягнення боргів за комуналку.

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