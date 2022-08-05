Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть

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«Средний процент расчетов за предоставленные предприятием услуги отопления и горячего водоснабжения за 6 месяцев 2022 составляет 75%. По сравнению с прошлогодним отопительным сезоном задолженность клиентов перед КП «Киевтеплоэнерго» выросла на 32%. По состоянию на 1 июля 2022 года общая сумма долга за услуги отопления и горячего водоснабжения составляет около 5,5 млрд грн», - говорится в ответе на запрос.

Детали

В «Киевтеплоэнерго» отметили, что рост задолженности населения за потребленное тепло после отопительного сезона и сокращение после межотопительного сезона наблюдается ежегодно.

«Это объясняется тем, что часть клиентов, которые накапливают долги во время отопительного сезона, платят их частями в течение календарного года, в том числе в межотопительный период. Сейчас также наблюдается тенденция повышения уровня оплаты долгов за счет клиентов, накопивших долги во время вынужденной эмиграции и возвратившихся домой. Жителям столицы, которые находятся в других городах или странах, КП «Киевтеплоэнерго» рекомендует оплачивать услуги с помощью онлайн сервисов – http://surl/li/cogiv», - говорится в ответе на запрос.

Сообщается, что КП «Киевтеплоэнерго» предоставляет клиентам, которые накопили долги за отопление и горячую воду, возможность реструктуризации долга: утвердить график и вносить оплаты равными частями, уменьшив нагрузку на семейный бюджет.

«Заявление на заключение договора и необходимые документы можно предоставить дистанционно в Центр коммунального сервиса с помощью мессенджера в Facebook, Skype или Telegram (hups://cks.com.ua/to_consumers/ourserviees/)», - говорится в ответе на запрос.

Ранее

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА сообщал, что в Киеве по состоянию на 1 июля 2021 года не рассчитались за услуги КП “Киевтеплоэнерго” по централизованной поставке горячей воды 31,3% потребителей, а за услуги централизованного отопления – 26,6% потребителей.

Дополнение

Верховная Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.

На время войны также запретили взыскание долгов за коммуналку.