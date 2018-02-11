Кияни хочуть, аби власникам собак удвічі збільшили квартплату
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Кияни звернулися до Київської міської ради з проханням збільшити квартплату для власників собак у багатоквартирних будинках у два рази. Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради, передає УНН.
"Оскільки власники собак не прибирають на вулиці фекалії за своїми улюбленцями, то нехай цим займаються комунальні служби за окрему плату, отриману з кишень собачатників", - йдеться у тексті петиції.
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Автором петиції виступила Марія Цап.
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Петиція була зареєстрована 9 лютого 2018 року і зібрала наразі 34 підписи. У разі петиція набере 10 тис. підписів, документ розгляне Київрада.