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Киянам запропонували альтернативні шляхи для сплати "комуналки"

Киянам запропонували альтернативні шляхи для сплати "комуналки"

Київ • УНН

 • 17502 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У зв’язку з тим, що “Укрпошта” тимчасово призупинила прийом платежів за утримання будинків та прибудинкових територій, а також централізоване водовідведення гарячої та холодної води, киянам запропонували альтернативні шляхи сплати за комуналку. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

“Мешканці будинків усіх форм власності Києва можуть здійснити платежі онлайн не тільки через сайти „Головного інформаційно-обчислювального центру“ та „Центру комунального сервісу“, а й у 35 точках прийому споживачів. Найближчим часом термінали будуть встановлені в усіх точках прийому споживачів”, — повідомила генеральний директор комунального концерну “Центр комунального сервісу” Катерина Саркісова.

Графік роботи відділень можна знайти на сайті Концерну http://cks.kiev.ua у розділі “Сервісні центри” з відповідною позначкою.

Також, нагадуємо, що з 1 жовтня на сайті комунального концерну “Центр комунального сервісу” працює сервіс, який дозволяє швидко та зручно сплатити за комунальні та інші послуги. Достатньо лише мати банківську картку та зареєструватися в “Особистому кабінеті” на сайті комунального концерну “Центр комунального сервісу”. Власники “Картки Киянина” та “Моя картка” “Ощадбанку” сплачують за комуналку без комісії. Для решти комісія складає 2%.

Для користування “Особистим кабінетом” необхідно зареєструватися в системі, після чого щомісяця на вказану електронну адресу буде надходити платіжка в електронному вигляді. Час, витрачений на сплату, займатиме не більше 1 хвилини. Система дозволяє сплачувати рахунки декількох об’єктів нерухомості з одного аккаунту.

Адреси районних сервісних центрів Концерну, де вже зараз приймають платежі через POS-термінали:

1. Голосіївський р-н:

— Вул. Академіка Заболотного, 20-А 1
— Вул. Антоновича, 170/172 1
— Вул. Деміївська, 33 1
— Вул. Тарасівська, 2 1

2. Дарницький р-н

— Вул. А. Ахматовой, 2-А 1
— Вул. Вербицького, 16 1
— Вул. Вишняківська, 12 1
— Вул. Княжий Затон, 13 1
— Вул. Леніна, 47 1

3. Деснянський р-н

— Вул. Закревского 29 1
— Вул. Каштанова, 8-Г 1
— Вул. Маяковського, 29 1
— Вул. Маяковського, 93-Е 1
— Вул. Милославська, 33-А 1
— Вул. Радистів, 73 1

4. Дніпровський р-н

— Просп. Ватутіна, 4-А 1
— Вул. Кибальчича, 13 Б 1
— Вул. Стальського, 14-А 1
— Вул. Харківське шосе, 7/1 1
— Вул. Шумського, 6-Б 1

5. Оболонський р-н

— Вул. Попова, 1 1
— Вул. Червонофлотська, 16 1

6. Подільський р-н

— Просп. Г. Гонгадзе, 7-А 1
— Пров. Квітневий, 4 1
— Вул. Межова, 25 1
— Вул. Оболонська, 38 1

7. Святошинський р-н

— Б-р Вернадского, 63-А 1
— Вул. Ірпінська, 71 1
— Вул. Якуба Коласа, 8-А 1

8. Шевченківський р-н

— Вул. Довженка, 10 2
— Вул. Білоруська, 1 1
— Вул. Довнар-Запольського, 6 1
— Вул. Ярославів Вал, 19 1

Міський сервісний центр Печерський р-н 06/00 Кловський узвіз, 24 3

Міжрайонний сервісний центр 11/11 Вул. Кирпоноса 10/8 1.

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