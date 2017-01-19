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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевлянам предложили альтернативные пути для уплаты "коммуналки"

Киевлянам предложили альтернативные пути для уплаты "коммуналки"

Киев • УНН

 • 17502 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В связи с тем, что "Укрпочта" временно приостановила прием платежей за содержание домов и придомовых территорий, а также централизованное водоотведение горячей и холодной воды, киевлянам предложили альтернативные пути оплаты за коммуналку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

"Жители домов всех форм собственности Киева могут осуществить платежи онлайн не только через сайты "Главного информационно-вычислительного центра" и "Центра коммунального сервиса", но и в 35 точках приема потребителей. В ближайшее время терминалы будут установлены во всех точках приема потребителей", - сообщила генеральный директор коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" Екатерина Саркисова.

График работы отделений можно найти на сайте Концерна http://cks.kiev.ua в разделе "Сервисные центры" с соответствующей отметкой.

Также, напоминаем, что с 1 октября на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса" работает сервис, который позволяет быстро и удобно оплатить коммунальные и другие услуги. Достаточно лишь иметь банковскую карточку и зарегистрироваться в "Личном кабинете" на сайте коммунального концерна "Центр коммунального сервиса". Владельцы "Карточки киевлянина" и "Моя карта" "Сбербанка" платят за коммуналку без комиссии. Для остальных комиссия составляет 2%.

Для пользования "Личным кабинетом" необходимо зарегистрироваться в системе, после чего ежемесячно на указанный электронный адрес будет поступать платежка в электронном виде. Время, затраченное на уплату, занимать не более 1 минуты. Система позволяет оплачивать счета нескольких объектов недвижимости с одного аккаунта.

Адреса районных сервисных центров Концерна, где уже сейчас принимают платежи через POS-терминалы:

1. Голосеевский р-н:

- Ул. Академика Заболотного, 20-А 1
- Ул. Антоновича, 170/172 1
- Ул. Демеевская, 33 1
- Ул. Тарасовская, 2 1

2. Дарницкий р-н

- Ул. А. Ахматовой, 2-А 1
- Ул. Вербицкого, 16 1
- Ул. Вешняковская, 12 1
- Ул. Княжий Затон, 13 1
- Ул. Ленина, 47 1

3. Деснянский р-н

- Ул. Закревского 29 января
- Ул. Каштановая, 8-Г 1
- Ул. Маяковского, 29 января
- Ул. Маяковского, 93-Е 1
- Ул. Милославская, 33-А 1
- Ул. Радистов, 73 1

4. Днепровский р-н

- Просп. Ватутина, 4-А 1
- Ул. Кибальчича, 13 Б 1
- Ул. Стальского, 14-А 1
- Ул. Харьковское шоссе, 7/1 1
- Ул. Шумского, 6-Б 1

5. Оболонский р-н

- Ул. Попова, 1 января
- Ул. Краснофлотская, 16 1

6. Подольский р-н

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- Пер. Апрельский, 4 1
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