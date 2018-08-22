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Киянам з 1 вересня спростять виклик невідкладної медичної допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. З 1 вересня у Києві невідкладна медична допомога запрацює у новому “зручнішому й якіснішому форматі”. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на директора департаменту охорони здоров’я Валентину Гінзбург, передає УНН.

Киянам з 1 вересня спростять виклик невідкладної медичної допомоги

“По-перше, щоб викликати додому невідкладну допомогу достатньо буде набрати єдиний і добре відомий усім номер „103“. Таким чином, відпадає необхідність дізнаватися і пам’ятати семизначний номер „невідкладки“ свого району, а натомість з’являється контроль за викликом вже на етапі його отримання. Адже відомо, що ведеться аудіозапис всіх розмов із диспетчером Центру екстреної медичної допомоги, а номер абонента автоматично ідентифікується. Тож ми сподіваємося значно знизити кількість скарг киян із приводу некоректності медиків чи того, що виклик відмовлялися приймати”, — заявила Гінзбург.

Крім того, за її словами, відтепер усі виклики прийматиме фахівець, який зможе швидко зорієнтуватися, чи потрібна людині “невідкладна допомога”, чи необхідно направити “швидку”.

“Отже кияни будуть отримувати меддопомогу вчасно і саме ту, яка наразі потрібна”, — наголосила чиновниця.

Із 1 вересня бригади невідкладної медичної допомоги переходять у підпорядкування Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Києва.

Нагадаємо, в Україні ввели нові правила оформлення лікарняних.

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