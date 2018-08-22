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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Киевлянам с 1 сентября упростят вызов неотложки

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. С 1 сентября в Киеве неотложная медицинская помощь заработает в новом “удобном и качественном формате”. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора департамента здравоохранения Валентину Гинзбург, передает УНН.

Киевлянам с 1 сентября упростят вызов неотложки

“Во-первых, чтобы вызвать на дом неотложную помощь достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер ”103“. Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер „неотложки“ своего района, а взамен появляется контроль по вызову уже на этапе его получения. Ведь известно, что ведется аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента автоматически идентифицируется. Поэтому мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать”, - заявила Гинзбург.

Кроме того, по ее словам, отныне все вызовы будет принимать специалист, который сможет быстро сориентироваться, нужна человеку “неотложная помощь”, или необходимо направить “скорую”.

“Итак киевляне будут получать медпомощь вовремя и именно ту, которая сейчас нужна”, — отметила чиновница.

С 1 сентября бригады неотложной медицинской помощи переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Напомним, в Украине ввели новые правила оформления больничных.

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