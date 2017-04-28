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Киянам розповіли, де можна відпочити на пікніку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Напередодні травневих свят у Києві облаштовані 38 спеціальних місць для пікніку, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київзеленбуду”.

Киянам розповіли, де можна відпочити на пікніку

Зазначається, що всі зони для відпочинку оздоблені необхідним інвентарем (лісові меблі, сформоване місце для багаття, накриття від негоди) та огороджені мінералізованими смугами, аби убезпечити від пожежі зелені насадження.

Разом із тим у “Київзеленбуді” наголошують, що розпалювати багаття в лісах і парках, окрім як у спеціально відведених зонах відпочинку, заборонено. За розпалювання багаття в місцях, що не передбачені для цього, кияни змушені будуть заплатити штраф від 340 до 1360 гривень.

Так у Дніпровському лісництві облаштовано п’ятнадцять зон відпочинку: “Придорожня” (траса Київ-Чернігів біля (ДАІ), “Берізка” (вул. Братиславська), “Веселка” (вул. Новоросійська), “Здоров’я” (вул. Жукова), “Тростянець” (при в’їзді в Дарницьке лісництво, траса Київ-Бориспіль), “Дубки” (в’їзд з іншої сторони моста напроти Дарницького лісництва, траса Київ-Бориспіль), “Ялинка” (біля садиби Микільського лісництва), “Пам’яті загиблих” (вулиця Зрошувальна), “Придорожня” (траса на с. Зазим’я), “Біла діброва” (траса на с. Зазим’я), “Калинівка” (траса Київ-Чернігів біля с. Калинівка), “Придорожня” (траса Київ-Чернігів перед м. Бровари), “Пухівська” (траса на с. Пухівка), “Березовий гай” (траса Київ-Чернігів перед м. Бровари), “Зелена галявина” (траса Київ-Чернігів перед м. Бровари).

У Святошинському лісопарковому господарстві облаштовано шістнадцять зон для пікніка: “Мир” (Житомирська траса, Святошинський район), “Нивки” (Житомирська траса, Святошинський район) Ім. Коцюбинського (біля смт. Коцюбинське, Святошинський район, вул. Лісна), “Сосновий бір” (Житомирська траса ,Святошинський район), “Святошино” (Кільцева дорога, Святошинський район, вул. Святошинська), “Перлина” (вул. Краснофлотська, вул. Курортна смт. Пуща-Водиця, Оболонський район), “Ірпінь” (біля р. Ірпінь, с. Гостомель, Святошинський район), “Берковець” (вул. Синьоозерна, Подільський і Святошинський райони), “Видриця” (с. Гостомель, Святошинський район, вул. Щорса), “Виноградар” (жит. масив Виноградар, Подільський район вул. Гонгадзе, Косенка), “Берізка” (Велика кільцева дорога, Оболонський район), “Шевченка” (Велика кільцева дорога, Оболонський район), “Партизанський бір” (смт. Пуща-Водиця, вул. Лісна Оболонський район), “Каланчова” (Велика кільцева дорога, Оболонський район), “Горенська” (село Горенка, вул. Київська, Оболонський район), “Межигірська” (Мінське шосе, перетин з вул. Дніпроводською, Оболонський район).

Також у Лісопарковому господарстві “Конча-Заспа” облаштували сім зон для проведення пікніків: “Ласкаво просимо” (Столичне шосе), “Конча-Заспа” (біля с. Мриги), “Привітна” (біля санаторію “Конча-Заспа”), “Лісова криниця” (Столичне шосе), “Сосновий бір” (Столичне шосе), “Березовий гай” (Столичне шосе), “Дніпро” (Жуків острів).

Як повідомляв УНН, безкоштовний літній кінотеатр для пенсіонерів відкриють у Києві.

 

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