Киевлянам рассказали, где можно отдохнуть на пикнике

Отмечается, что во всех зонах для отдыха есть необходимый инвентарь (лесная мебель, сформированное место для костра, навес от непогоды) и они ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения.

Вместе с тем в "Киевзеленстрое" отмечают, что разжигать костры в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. За разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, киевляне вынуждены будут заплатить штраф от 340 до 1360 гривен.

Так, в Днепровском лесничестве обустроены пятнадцать зон отдыха: "Придорожная" (трасса Киев-Чернигов у (ГАИ), "Березка" (ул. Братиславская), "Радуга" (ул. Новороссийская), "Здоровье" (ул. Жукова), "Тростянец" (при въезде в Дарницкое лесничество, трасса Киев-Борисполь), "Дубки" (въезд с другой стороны моста напротив Дарницкого лесничества, трасса Киев-Борисполь), "Елочка" (около усадьбы Никольского лесничества), "Памяти погибших" (улица Оросительная), "Придорожная" (трасса на с. Зазимье), "Белая дубрава" (трасса на с. Зазимье), "Калиновка" (Трасса Киев-Чернигов возле с. Калиновка), "Придорожная" (трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары), "Пуховская" (трасса на с. Пуховка), "Березовая роща" (трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары), "Зеленая поляна" (трасса Киев-Чернигов перед г. Бровары).

В Святошинском лесопарковом хозяйстве оснащено шестнадцать зон для пикника: "Мир" (Житомирская трасса, Святошинский район), "Нивки" (Житомирская трасса, Святошинский район) Им. Коцюбинского (около пгт. Коцюбинское, Святошинский район, ул. Лесная), "Сосновый бор" (Житомирская трасса, Святошинский район), "Святошино" (Кольцевая дорога, Святошинский район, ул. Святошинская), "Жемчужина" (ул. Краснофлотская, ул. Курортная пгт. Пуща-Водица, Оболонский район), "Ирпень" (у р. Ирпень, с. Гостомель, Святошинский район), "Берковец" (ул. Синеозерная, Подольский и Святошинский районы), "Видрица" (с. Гостомель, Святошинский район, ул. Щорса), "Виноградарь" (жит. массив Виноградарь, Подольский район ул. Гонгадзе, Косенка), "Березка" (Большая кольцевая дорога, Оболонский район), "Шевченко" (Большая кольцевая дорога, Оболонский район), "Партизанский бор" (пгт. Пуща-Водица, ул. Лесная Оболонский район), "Каланчова" (Большая кольцевая дорога, Оболонский район), "Горенский" (село Горенка, ул. Киевская, Оболонский район), "Межигорская" (Минское шоссе, пересечение с ул. Днепроводская, Оболонский район).

Также в лесопарковых хозяйств "Конча-Заспа" обустроили семь зон для проведения пикников: "Добро пожаловать" (Столичное шоссе), "Конча-Заспа" (возле с. Мрыги), "Приветливая" (возле санатория "Конча-Заспа"), "Лесная колодец" (Столичное шоссе), "Сосновый бор" (Столичное шоссе), "Березовая роща" (Столичное шоссе), "Днепр" (Жуков остров).

Как сообщал УНН, бесплатный летний кинотеатр для пенсионеров откроют в Киеве.