Киянам підвищили тарифи на воду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила нові тарифи на централізоване водопостачання і водовідведення для ПрАТ АК "Київводоканал". Тариф на водопостачання для киян підвищили на 85 копійок за 1 кубометр (без ПДВ). Відповідне рішення ухвалили члени НКРЕКП сьогодні на засіданні, передає кореспондент УНН.
Так, встановлено тариф споживачам, які не є суб’єктами господарювання, у сфері централізованого водопостачання та водовідведення:
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- на централізоване водопостачання – 9,86 грн за 1 кубометр без ПДВ (чинний тариф 9,01, зростання - на 0,85 грн або 9,43%),
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- на централізоване водовідведення - 7,49 грн за один кубометр без ПДВ (чинний тариф 7,97, зменшення - на 0,48 грн або 6,02%).
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Також відповідно до ухваленого рішення, тариф споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, встановлено у таких розмірах:
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- на централізоване водопостачання - 3,69 за 1 кубометр без ПДВ (чинний тариф 3,62, зростання - на 0,07 грн або 1,93%),
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- на централізоване водовідведення – 2,41 грн за 1 куб. метр без ПДВ (чинний тариф 2,64, зменшення - на 0,23 грн або 8,71%).
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Нагадаємо, Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв для унеможливлення підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства в регіонах.