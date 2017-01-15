Киян закликали бути обережними через ожеледицю

“Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими”, — йдеться у повідомленні.

Так, синоптики прогнозують сьогодні, 15 січня, в столиці хмарну погоду з проясненнями. Опадів не очікується, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби близько 0 градусів.