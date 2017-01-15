Киевлян призвали быть осторожными из-за гололеда
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными из-за гололеда в столице. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города. Пешеходам рекомендуется двигаться на тротуарах с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осмотрительными", - говорится в сообщении.
Так, синоптики прогнозируют сегодня, 15 января, в столице облачную погоду с прояснениями. Осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0 градусов.