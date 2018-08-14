Киян попередили про високий рівень забруднення повітря
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, з 4 серпня у м. Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Такі метеорологічні умови (денна висока температура, слабкий вітер та нічні затримуючі шари повітря) утримаються у м.Києві до 16 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, 13-14 серпня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах: площ Бессарабської та Деміївської; вулиці Довженка та проспекту Перемоги.
Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,7 середньодобових ГДК, в районах: вулиць Попудренка, Довженка, Каунаської; проспектів Оболонського та Перемоги; бульвару Л.Українки; площ Бессарабської та Деміївської.
Як повідомляв УНН, у Києві через серпневу спеку обмежать рух вантажівок.