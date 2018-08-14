Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

КИЕВ. 14 августа. УНН. По данным Укргидрометцентра, с 4 августа в г. Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Такие метеорологические условия (дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха) продержаться в Киеве до 16 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.