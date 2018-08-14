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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Киев • УНН

 • 13969 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По данным Укргидрометцентра, с 4 августа в г. Киеве продолжают наблюдаться метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. Такие метеорологические условия (дневная высокая температура, слабый ветер и ночные задерживающие слои воздуха) продержаться в Киеве до 16 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, 13-14 августа уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация), в районах: площадей Бессарабской и Демеевская; улицы Довженко и проспекта Победы.

Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 - 7,7 среднесуточных ПДК, в районах: улиц Попудренко, Довженко, Каунасской; проспектов Оболонского и Победы; бульвара Л.Украинки; площадей Бессарабской и Демеевская.

Как сообщал УНН, в Киеве из-за августовской жаре ограничат движение грузовиков.

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