Киян попередили про вибухи: назвали причину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. На Київщині сьогодні тренуватимуться сапери – тому можуть лунати звуки вибухів. Про це попередила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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«На території Вишгородського району сьогодні, 30 грудня, свої навички відпрацьовуватимуть піротехніки. Серед запланованих заходів – вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.
У КМВА закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.
Доповнення
На Київ уночі йшло 7 дронів-камікадзе, усі знищили.