Киян попередили про вибухи: назвали причину

Цитата

«На території Вишгородського району сьогодні, 30 грудня, свої навички відпрацьовуватимуть піротехніки. Серед запланованих заходів – вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.

У КМВА закликають зберігати спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходити до укриттів.

Доповнення

На Київ уночі йшло 7 дронів-камікадзе, усі знищили.