Киевлян предупредили о взрывах: назвали причину

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«На территории Вышгородского района сегодня, 30 декабря, свои навыки будут отрабатывать пиротехники. Среди запланированных мер – изъятие и ликвидация взрывоопасных предметов. В этой связи в некоторых громадах области возможно будут слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.

В КUВА призывают сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытия.

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На Киев ночью шло 7 дронов-камикадзе, все уничтожили.