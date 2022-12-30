Киевлян предупредили о взрывах: назвали причину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киевской области сегодня будут тренироваться саперы – поэтому могут раздаваться звуки взрывов. Об этом предупредила Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Цитата
«На территории Вышгородского района сегодня, 30 декабря, свои навыки будут отрабатывать пиротехники. Среди запланированных мер – изъятие и ликвидация взрывоопасных предметов. В этой связи в некоторых громадах области возможно будут слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении.
В КUВА призывают сохранять спокойствие и при воздушной тревоге немедленно переходить в укрытия.
Дополнение
На Киев ночью шло 7 дронов-камикадзе, все уничтожили.