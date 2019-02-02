Киян попередили про туман та ожеледицю

"За прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві 2 лютого очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Загалом сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 0-3° тепла", - йдеться в повідомленні.



Також, фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.



Нагадаємо, на більшій частині території України тумани протримаються ще до наступного тижня.



