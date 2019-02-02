Киевлян предупредили о тумане и гололеде
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сегодня в Киеве ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в Киеве 2 февраля ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Всего сегодня будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 0-3 °тепла", - говорится в сообщении.
Также, специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Напомним, на большей части территории Украины туманы продержатся еще до следующей недели.