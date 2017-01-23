Киян попередили про ожеледицю на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця, водіїв закликали бути обережними. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 січня в столиці очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0°.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах.