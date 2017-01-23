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Киян попередили про ожеледицю на дорогах

Киян попередили про ожеледицю на дорогах

Київ • УНН

 • 8503 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, на дорогах Києва очікується ожеледиця, водіїв закликали бути обережними. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 23 січня в столиці очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вдень близько 0°.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА звертається до водіїв із проханням бути уважними на дорогах.

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