Киевлян предупредили о гололедице на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня, 23 января, на дорогах Киева ожидается гололедица, водителей призвали быть осторожными. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 января в столице ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем около 0 °.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах.