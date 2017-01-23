Киевлян предупредили о гололедице на дорогах

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 января в столице ожидается облачная погода, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура днем ​​около 0 °.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах.