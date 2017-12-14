Киян попередили про низьку видимість у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 грудня до кінця доби у столиці очікується туман. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня у Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Також зазначаєтсья, що загалом сьогодні у Києві буде хмарно, вдень без опадів, вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 1-3° тепла.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, листопад у Києві виявився теплішим за норму на 1,2 градуса.