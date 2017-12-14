Киян попередили про низьку видимість у столиці

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. За прогнозом Українського гідрометцентру, 14 грудня до кінця доби у столиці очікується туман. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня у Києві туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні. 

Також зазначаєтсья, що загалом сьогодні у Києві буде хмарно, вдень без опадів, вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 1-3° тепла.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, листопад у Києві виявився теплішим за норму на 1,2 градуса.

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