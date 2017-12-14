Киевлян предупредили о низкой видимости в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. По прогнозу Украинского гидрометцентра, 14 декабря до конца суток в столице ожидается туман. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"В ближайший час и до конца суток 14 декабря в Киеве туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Также зазначаетсья, что в целом сегодня в Киеве будет облачно, днем без осадков, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, температура днем 1-3 ° тепла.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Напомним, ноября в Киеве оказался теплее нормы на 1,2 градуса.