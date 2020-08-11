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Киян попередили про грозу до кінця доби

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КИЇВ. 11 липня. УНН. У столиці до кінця поточної доби, 11 серпня, очікується гроза. Про це з посиланням на дані Укргідрометцентру повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 11 серпня очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Фахівці нагадують, що під час грози слід вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна: ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою, додали у КМДА.

Нагадаємо, на Київщині 11 серпня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 15-18°, вдень 26-28°.

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