Киевлян предупредили о грозе до конца суток
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В столице до конца текущих суток, 11 августа, ожидается гроза. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщили в пресс-службе КГГА, передает УНН.
"В ближайший час и до конца суток 11 августа ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери.
На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя: прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой, добавили в КГГА.
Напомним, в Киевской области 11 августа ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 15-18°, днем 26-28°.