Китайські військові поїдуть на навчання до росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Армія Китаю найближчим часом направить частину військовослужбовців для участі в навчаннях "Схід-2022". Про це йдеться у заяві Міноборони Китаю, пише УНН.
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"Китайська сторона направила своїх військових для участі у навчаннях з метою поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь, та підвищення здатності протистояти різним загрозам безпеці", - йдеться у заяві.
Деталі
Китай наголосив, що цей крок "не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією".
У навчаннях, крім Китаю візьмуть участь Індія, білорусь, Таджикистан, Монголія, росія та інші країни.
Доповнення
Китайські військові заявили, що в понеділок провели додаткові навчання поблизу Тайваню, на тлі того, як група американських законодавців відвідала острів, на який претендують китайці, і зустрілася з президентом Цай Інвень, що, на думку Пекіна, є порушенням його суверенітету.