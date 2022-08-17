Китайские военные поедут на обучение в россию

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"Китайская сторона направила своих военных для участия в учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми участвующими сторонами и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности", - говорится. в заявлении.

Детали

Китай подчеркнул, что этот шаг "не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией".

В учениях, кроме Китая, примут участие Индия, беларусь, Таджикистан, Монголия, россия и другие страны.

Дополнение

Китайские военные заявили, что в понедельник провели дополнительные учения вблизи Тайваня, на фоне того, как группа американских законодателей посетила остров, на который претендуют китайцы, и встретилась с президентом Цай Инвэнь, что, по мнению Пекина, является нарушением его суверенитета.