Китайские военные поедут на обучение в россию
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Армия Китая в ближайшее время направит часть военнослужащих для участия в учениях "Восток-2022". Об этом говорится в заявлении Минобороны Китая, пишет УНН.
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"Китайская сторона направила своих военных для участия в учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами стран-участниц, повышения уровня стратегической координации между всеми участвующими сторонами и повышения способности противостоять различным угрозам безопасности", - говорится. в заявлении.
Детали
Китай подчеркнул, что этот шаг "не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией".
В учениях, кроме Китая, примут участие Индия, беларусь, Таджикистан, Монголия, россия и другие страны.
Дополнение
Китайские военные заявили, что в понедельник провели дополнительные учения вблизи Тайваня, на фоне того, как группа американских законодателей посетила остров, на который претендуют китайцы, и встретилась с президентом Цай Инвэнь, что, по мнению Пекина, является нарушением его суверенитета.