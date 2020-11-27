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Китайські міста Ченду та Чунцин планують подату заявку на проведення Олімпіади-2032

Китайські міста Ченду та Чунцин планують подату заявку на проведення Олімпіади-2032

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Китайські міста Ченду і Чунцин планують подати спільну заявку для організації літніх Олімпійських ігор 2032 року. Про це повідомляє місцева державна газета China Daily з посиланням на офіційний документ, пише УНН.

“В рамках національної стратегії розвитку економічного кола Ченду-Чунцин два міста будуть брати участь в Олімпіаді разом, щоб спробувати провести Ігри з сильними міськими та культурними особливостями двох міст, а також посилити міжнародний вплив двох міст”, — йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті уряду провінції раніше на цьому тижні.

Документ є письмовою відповіддю Сичуаньського спортивного бюро на пропозицію місцевого політичного радника, який закликав спортивну владу регіону активізувати зусилля з розвитку спорту.

Згідно з міжнародними конвенціями, Міжнародний олімпійський комітет, як очікується, розпочне тендер у 2025 році для Олімпіади 2032 року — за сім років до кожних Ігор.

Якщо обидва міста продовжать розвивати спільну заявку, то вони приєднаються до потенційних учасників, таких як Брісбен в Австралії, Джакарта в Індонезії і Доха в Катарі, щоб поборотися за право проведення найбільшої події в світі.

Вперше літню Олімпіаду Китай приймав у 2008 році. Тоді господарем змагань став Пекін, який також прийме зимові Ігри 2022 року.

Згідно з документом, Олімпійські ігри повинні посприяти соціальному та економічному розвитку в регіоні.

Найближча літня Олімпіада відбудеться в 2021 році в Токіо, проведення Ігор заплановано на термін з 23 липня по 8 серпня. У 2024 році Ігри прийме Париж, в 2028 році — Лос-Анджелес.

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