Китайські космонавти зайшли у корабель "Тяньчжоу-5"

Деталі

"Космонавти відкрили люк "Тяньчжоу-5" о 14:18 за пекінським часом і увійшли до вантажного космічного корабля "Тяньчжоу-5" о 15:03", - йдеться в повідомленні.

Члени екіпажу "Шеньчжоу-14", як планувалося, "здійснять перевезення вантажу та виконають інші супутні роботи".

Доповнення

Як писав УНН, космічний корабель "Тяньчжоу-5", який доставляє вантажі для китайської космічної станції, успішно зістикувався з нею.