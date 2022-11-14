Китайські космонавти зайшли у корабель "Тяньчжоу-5"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Члени екіпажу китайського космічного корабля "Шеньчжоу-14" зайшли у вантажний корабель "Тяньчжоу-5". Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
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"Космонавти відкрили люк "Тяньчжоу-5" о 14:18 за пекінським часом і увійшли до вантажного космічного корабля "Тяньчжоу-5" о 15:03", - йдеться в повідомленні.
Члени екіпажу "Шеньчжоу-14", як планувалося, "здійснять перевезення вантажу та виконають інші супутні роботи".
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Як писав УНН, космічний корабель "Тяньчжоу-5", який доставляє вантажі для китайської космічної станції, успішно зістикувався з нею.