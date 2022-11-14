Китайские космонавты вошли в корабль "Тяньчжоу-5"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Члены экипажа китайского космического корабля "Шэньчжоу-14" вошли в грузовой корабль "Тяньчжоу-5". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
"Космонавты открыли люк "Тяньчжоу-5" в 14:18 по пекинскому времени и вошли в грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" в 15:03", - говорится в сообщении.
Члены экипажа "Шэньчжоу-14", как планировалось, "осуществят перевозку груза и выполнят другие сопутствующие работы".
Дополнение
Как писал УНН, космический корабль "Тяньчжоу-5", доставляющий грузы для китайской космической станции, успешно состыковался с ней.