Китайские космонавты вошли в корабль "Тяньчжоу-5"

Детали

"Космонавты открыли люк "Тяньчжоу-5" в 14:18 по пекинскому времени и вошли в грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" в 15:03", - говорится в сообщении.

Члены экипажа "Шэньчжоу-14", как планировалось, "осуществят перевозку груза и выполнят другие сопутствующие работы".

Дополнение

Как писал УНН, космический корабль "Тяньчжоу-5", доставляющий грузы для китайской космической станции, успешно состыковался с ней.