Космічний корабель "Тяньчжоу-5" зістикувався з орбітальною станцією

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В суботу "Тяньчжоу-5" провів швидке автоматичне зближення та стикування із заднім стикувальним вузлом основного модуля "Тяньхе".

"Китайські космонавти, які перебувають на борту космічної станції, вперше наживо спостерігали за стикуванням вантажного корабля", - йдеться в повідомленні.

Під час цієї місії, як зазначається, швидке автоматичне зближення та стикування було завершено приблизно за дві години.

Нагадаємо

Космічну місію Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Psyche вирішили продовжити, її планують запустити 10 жовтня 2023 року.