Космічний корабель "Тяньчжоу-5" зістикувався з орбітальною станцією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Космічний корабель "Тяньчжоу-5", який доставляє вантажі для китайської космічної станції, успішно зістикувався з нею. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на Канцелярію програми пілотованої космонавтики Китаю (CMSA), пише УНН.
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В суботу "Тяньчжоу-5" провів швидке автоматичне зближення та стикування із заднім стикувальним вузлом основного модуля "Тяньхе".
"Китайські космонавти, які перебувають на борту космічної станції, вперше наживо спостерігали за стикуванням вантажного корабля", - йдеться в повідомленні.
Під час цієї місії, як зазначається, швидке автоматичне зближення та стикування було завершено приблизно за дві години.
Нагадаємо
Космічну місію Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Psyche вирішили продовжити, її планують запустити 10 жовтня 2023 року.