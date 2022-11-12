Космический корабль "Тяньчжоу-5" состыковался с орбитальной станцией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Космический корабль "Тяньчжоу-5", доставляющий грузы для китайской космической станции, успешно состыковался с ней. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA), пишет УНН.
Детали
В субботу "Тяньчжоу-5" провел быстрое автоматическое сближение и стыковку с задним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ".
"Китайские космонавты, находящиеся на борту космической станции, впервые вживую наблюдали за стыковкой грузового корабля", - говорится в сообщении.
Во время этой миссии, как отмечается, быстрое автоматическое сближение и стыковка были завершены примерно через два часа.
Напомним
Космическую миссию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Psyche решили продолжить, ее планируют запустить 10 октября 2023 года.