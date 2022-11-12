Космический корабль "Тяньчжоу-5" состыковался с орбитальной станцией

Детали

В субботу "Тяньчжоу-5" провел быстрое автоматическое сближение и стыковку с задним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхэ".

"Китайские космонавты, находящиеся на борту космической станции, впервые вживую наблюдали за стыковкой грузового корабля", - говорится в сообщении.

Во время этой миссии, как отмечается, быстрое автоматическое сближение и стыковка были завершены примерно через два часа.

Напомним

Космическую миссию Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Psyche решили продолжить, ее планируют запустить 10 октября 2023 года.