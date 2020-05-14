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Китайська інноваційна корпорація ZTE стала першим бізнес-резидентом "Екополіса ХТЗ" Ярославського

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 травня 2020 року, група DCH Олександра Ярославського і ZTE Сorporation уклали Меморандум про співпрацю в рамках проекту "Екополіс ХТЗ". Сторонами підписання документа стали: від імені DCH - керуюча компанія бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", від імені ZTE - український підрозділ корпорації ZTE Ukraine. Церемонія проходила в онлайн-форматі по відеоконференцзв'язку в зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт DCН, передає УНН.

Китайська інноваційна корпорація ZTE стала першим бізнес-резидентом "Екополіса ХТЗ" Ярославського

Завдяки підписанню Меморандуму про співпрацю з групою DCH Олександра Ярославського корпорація ZTE стала першим бізнес-резидентом "Екополіс ХТЗ" в складі індустріального парку (промисловий кластер) і технопарку (IT і R & D-кластери). В якості перспективних напрямків співпраці позначені створення на території "Екополіс ХТЗ" офісу ZTE, R&D-центру, виробничого майданчика.

"Я дуже гордий тим, що сьогодні ми робимо таке починання, підписуючи цей Меморандум з корпорацією ZTE. Упевнений, що співпраця буде плідною, і можу запевнити, що в нашій особі ви знайшли надійних партнерів. Ви є першими в справі розвитку технологічного кластера "Екополіс ХТЗ". Сподіваюся, за вами прийдуть і інші китайські компанії - такі, наприклад, як Alibaba Group Джека Ма, великого друга нашого міста", - заявив на церемонії підписання Меморандуму Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH.

Віце-президент ZTE Corporation Сюе Бін в своєму вітальному слові наголосив відповідність проекту "Екополіс ХТЗ" стратегічним пріоритетам своєї компанії. "Для ZTE велика честь стати частиною інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ". Центральна ідея цієї ініціативи - ефективність і високотехнологічний розвиток. І вона співзвучна з головними завданнями ZTE в Україні і на глобальному ринку", - заявив він. Генеральний директор компанії ZTE Ukraine Хуан Мінсі також висловив подяку Олександру Ярославському за можливість стати першим бізнес-резидентом "Екополіса ХТЗ" і наголосив, що корпорація ZTE готова запропонувати свою експертизу для реалізації в Харкові проектів цифрової трансформації Smart City.

Мер Харкова Геннадій Кернес, який був присутній на підписанні в якості почесного гостя, підтвердив, що міська влада надає всебічну підтримку проекту "Екополіс ХТЗ". "Місто буде повністю допомагати в реалізації ініціативи групи DCH. Допомагати будемо не просто словами. Всі проекти, які розосереджені по різних локаціях, ми хочемо об'єднати в єдиному компактному і стратегічно зручному центрі. Тому проект DCH "Екополіс ХТЗ" включений в план розвитку міста до 2030 року", - повідомив він.

Торговий представник Китайської Народної Республіки в Україні Лю Цзюнь, також почесний гість церемонії, позитивно оцінив співпрацю ZTE і DCH. "ZTE є одним з лідерів китайського високотехнологічного сектора, група DCH - одна з найбільших і найпотужніших бізнес-груп України, а місто Харків відоме своїми багатими ресурсами розвитку для інновацій. Я дуже розраховую на вдалий запуск взаємодії ZTE і DCH", - cказав він.

Пан Лю Цзюнь також висловив готовність в майбутньому особисто бути присутнім на церемонії відкриття "Екополіса ХТЗ".

На завершення онлайн-зустрічі Олександр Ярославський подякував меру Харкова за підтримку на рівні міста і підкреслив значення "Екополіса ХТЗ" для економіки України в цілому. "Харків є лідером в сфері інновацій. Я дякую меру за те, що місто постійно працює з нами, щоб "Екополіс ХТЗ" був успішним. Про цей проект я обов'язково доповім і Президенту, і Прем'єр-міністру. Упевнений, вони також будуть курирувати цей проект, який є не тільки міським, а має загальнонаціональний масштаб".

ZTE Corporation (www.zte.com.cn) є постачальником сучасних телекомунікаційних систем, мобільних пристроїв і корпоративних технологічних рішень для споживачів, операторів, приватних компаній і клієнтів з державного сектора. Входить в 500 найбільших компаній Китаю, штат співробітників - 70 тис. осіб, з яких 26 тис. осіб працюють в науково-дослідних центрах. Виручка ZTE за 2019 рік становила 12,8 млрд дол. Корпорація є єдиним в світі підприємством, що входить в топ-5 світових лідерів за кількістю патентних заявок протягом 10 останніх років (2010 - 2019). ZTE направляє більше 10% своєї щорічної виручки на R&D і грає провідні ролі в міжнародних організаціях, що відповідають за встановлення галузевих стандартів. Продуктами і сервісами ZTE користуються понад 500 телеком операторів у більш ніж 160 країнах світу. На сьогодні компанія уклала 46 договорів про розгортання комерційних мереж 5G на найбільших ринках Європи, Азіатсько-тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Африки. Згідно з дослідженнями Transparency International в 2016 році "Прозорість в корпоративній звітності: оцінка діяльності мультинаціональних компаній на ринках, що розвиваються", ZTE стала єдиною китайською компанією, що увійшла в рейтинг ТОР-15 країн-учасниць.

"Екополіс ХТЗ" (https://ecopolishtz.com/) - багатогалузевий бізнес-парк нового покоління, довгостроковий інвестиційний проект групи DCH (www.dch.ua) Олександра Ярославського. Раціональне використання і глибокий редевелопмент території Харківського тракторного заводу дозволять створити принципово нову інноваційну екосистему світового рівня для розвитку бізнесу і досліджень. Плановий обсяг інвестицій в розмірі 1 млрд дол. Створить в Україні не менше 10 тис. сучасних робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного комплексу і торгового кластера, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R&D) та освітнього центрів. Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" розміститься на вільних виробничих майданчиках легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), а сам ХТЗ стане основою індустріального кластера і якірним резидентом бізнес-парку.

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