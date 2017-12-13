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Китайська делегація і досі в Україні: ведуть перемовини з ДПЗКУ щодо кредиту

Китайська делегація і досі в Україні: ведуть перемовини з ДПЗКУ щодо кредиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. На цьому тижні Державна продовольчо-зернова корпорація України продовжує переговори із представниками китайської компанії (ССЕС) та з представниками Ексімбанку Китаю щодо подальших перспективних напрямків співробітництва. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ “ДПЗКУ” Дмитро Гавриш, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"На цьому тижні ми продовжуємо системно співпрацювати з нашим стратегічним партнером ССЕС, а також з представниками Ексімбанку Китаю”, - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гройсману відомо про багатомільярдну схему виведення активів з ДПЗКУ 

За словами Д.Гавриша, китайські партнери запевнили їх у подальшій активній співпраці з Україною.

Нагадаємо, що візит китайської делегації розпочався на минулому тижні. За даними ЗМІ, пов'язаний він, зокрема, і з невиконанням Україною кредитних зобов’язань перед Китаєм.

Йдеться про кредит у півтора мільярди доларів, і китайська сторона засумнівалася в намірах України віддавати ці кошти (був виданий ДПЗКУ в 2012 році), пишуть “Економічні вісті”.

За даними видання, такі висновки щодо намірів України китайці зробили через виведення активів зернової корпорації на збанкрутілий ДАК “Хліб Україна”.

Ймовірно, це робиться із метою подальшої приватизації активів ДПЗК зацікавленими особами. Однак, у разі втрати працюючих підприємств, зернова корпорація не зможе розрахуватися за китайським кредитом.

Додамо, що судові процеси з передачі підприємств корпорації до ДАК “Хліб Україна” активізувалися з призначенням нового в.о. керівника ДПЗКУ Дмитра Гавриша. Останній раніше не працював у цій сфері взагалі, проте керував у компанії “Містобуд” екс-регіонала Продівуса. Призначив Гавриша на посаду Гройсман.

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