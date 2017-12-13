Китайська делегація і досі в Україні: ведуть перемовини з ДПЗКУ щодо кредиту

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На цьому тижні Державна продовольчо-зернова корпорація України продовжує переговори із представниками китайської компанії (ССЕС) та з представниками Ексімбанку Китаю щодо подальших перспективних напрямків співробітництва. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ “ДПЗКУ” Дмитро Гавриш, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінагрополітики.